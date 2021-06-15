У світі кількість випадків COVID-19 перевищила 177 мільйонів
Укрінформ
У світі станом на ранок 15 червня зафіксували 177 033 919 випадків зараження коронавірусом.
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
Зокрема виявлено 3 827 748 смертей, одужали 161 226 410 осіб.
З початку нової доби на момент повідомлення зафіксовано 12 257 нових випадків, загинули 238 осіб.
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (34 335 239), Індія (29 570 881) та Бразилія (17 454 861).
Фото: АА