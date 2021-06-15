Американську базу в Іраку вкотре обстріляли з дрона
Укрінформ
Бойовий безпілотний літальний пристрій завдав удару по військовій базі США в Багдаді.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа.
“Дрон скинув бомби зранку, пошкодивши зовнішній паркан військової бази”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що унаслідок удару ніхто не постраждав. “Жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад”, - стверджує Сіньхуа.
Нагадаємо: військові бази США в Іраку та американське посольство у Багдаді часто стають мішенями ракетних та мінометних ударів. Так, минулої середи ввечері три дрони напали на військову базу, розташовану в аеропорту на південному заході Багдаду. Один із дронів був збитий.