Американські бази в Іраку знову обстріляли ракетами

Дві американські військові бази в Іраку зазнали ракетного обстрілу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Reuters.

“Ракети завдали ударів поблизу сил та підрядників США в Іраку, в тому числі біля повітряної бази на північ від Багдаду та військової бази у міжнародному аеропорту Багдада”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що щонайменше три ракети вразили військову базу Балад, де розміщені американські підрядники.

“Силовики розповіли Reuters, що щонайменше одна ракету незабаром після цього вибухнула поблизу аеропорту на базі, яку використовують американські військові літаки”, - стверджує агентство.

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Як повідомлялося, сили США у складі міжнародної коаліції були введені в Ірак у 2003 році через загрози з боку режиму Саддама Хусейна. Після років участі в конфлікті американські війська були виведені з Іраку у 2011 році. Однак у 2014 році адміністрація Барака Обами прийняла рішення повернути контингент США до Іраку через загрозу з боку ІДІЛ.