Військові в Іраку ліквідували чотирьох бойовиків ІДІЛ

Під час десантної операції на сході Іраку було ліквідовано чотири бойовики ІДІЛ.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

“Підрозділ спеціального призначення провів десантну операцію у сховку ІДІЛ у гірському хребті Гімрен в північній частині провінції Діяла, знищивши сховок та чотирьох бойовиків ІДІЛ, в тому числі місцевого очільника”, - йдеться у матеріалі.

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Нагадаємо: усупереч неодноразовим військовим операціям у Діялі, ІДІЛ досі утримується у деяких гірських та інших важкодоступних регіонах, вчиняючи регулярні партизанські напади.

Загалом же безпекова ситуація в Іраку покращується відтоді, як наприкінці 2017-го року іракські силовики повністю здолали бойовиків ІДІЛ.