Військові в Іраку ліквідували чотирьох бойовиків ІДІЛ
Укрінформ
Під час десантної операції на сході Іраку було ліквідовано чотири бойовики ІДІЛ.
Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.
“Підрозділ спеціального призначення провів десантну операцію у сховку ІДІЛ у гірському хребті Гімрен в північній частині провінції Діяла, знищивши сховок та чотирьох бойовиків ІДІЛ, в тому числі місцевого очільника”, - йдеться у матеріалі.
Нагадаємо: усупереч неодноразовим військовим операціям у Діялі, ІДІЛ досі утримується у деяких гірських та інших важкодоступних регіонах, вчиняючи регулярні партизанські напади.
Загалом же безпекова ситуація в Іраку покращується відтоді, як наприкінці 2017-го року іракські силовики повністю здолали бойовиків ІДІЛ.