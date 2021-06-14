Байден зміцнює позицію Заходу щодо Росії перед зустріччю з Путіним – CNN

Президент США Джо Байден активно готується до складних переговорів із президентом РФ Путіним, формує та зміцнює спільну жорстку позицію союзників по G7 і НАТО щодо Росії та прагне уникнути можливих підводних каменів на саміті в Женеві.

Про це йдеться в публікації журналістів CNN, які перебувають у Європі під час першого зарубіжного турне американського президента, повідомляє Укрінформ.

«З огляду на те, що деякі союзники по НАТО висловили занепокоєння щодо бачення саміту Байдена з Путіним, Джейк Салліван (радник президента США – ред.) під час саміту Альянсу в понеділок заявив, що Байден обговорює з лідерами в приватному порядку «те, про що він має намір говорити з Путіним»,- зауважує телеканал.

Крім того, за словами Саллівана, президент США також отримує від інших лідерів у НАТО підтвердження солідарності, що посилює позиції США перед зустріччю в Женеві. При цьому, радник президента США виділив окремо заплановану зустріч Байдена з президентом Туреччини Ердоганом у понеділок як можливість для «порівняння позицій».

Сам же Джо Байден активно використовує час поза зустрічами з лідерами для посиленої підготовки до переговорів з Путіним. За словами представників адміністрації, він прагне уникнути підводних каменів, з якими зіткнулися його попередники.

Більшість офіційних зустрічей Байдена під час його європейського турне розпочиналися після обіду, тож час зранку залишався вільним для консультацій із його радниками. «Він (глава Білого дому – ред.) мав тривалі підготовчі зустрічі з вищими посадовими особами, включно з держсекретарем Тоні Блінкеном та радником із питань нацбезпеки Джейком Салліваном, для обговорення широкого кола питань, які він планує порушити з Путіним – від кіберактивності до Сирії й України», - зауважує CNN.

До того ж, глава Білого дому взяв із собою велику групу помічників із питань безпеки, оборони та комунікацій. Так, крім держсекретаря й радника з питань нацбезпеки, «на борту номер один» були помічені високопоставлені радники західного крила Білого дому, команда з питань комунікацій, а також кілька посадовців Ради національної безпеки США.

У цьому зв’язку повідомляється, що президент США, як очікується «виступить із досить жорсткими меседжами» під час зустрічі з Путіним. Сам Байден неодноразово заявляв, що, на відміну від Джорджа Буша, який «побачив душу» в очах Путіна, не довіряє російському президенту.

Як повідомляв Укрінформ, зустріч президентів США й Росії запланована в середу, 16 червня, в Женеві, на старовинній віллі Ла Гранж на березі Женевського озера.

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