В Ізраїлі почав роботу новий уряд на чолі з Беннетом

Цього понеділка в Ізраїлі розпочав роботу новий уряду, котрий уперше за 12 останніх років не очолює Беньямін Нетаньяху.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Новим главою уряду Ізраїлю парламент призначив правого політика Нафталі Беннета.

Як зазначається, за так званий "уряд змін" проголосували 60 зі 120 депутатів Кнесету, проти - 59.

Після першого засідання в понеділок новий кабінет Беннета був запрошений на традиційну групову фотосесію, на якій демонструється склад урядо до офіційної резиденції президента Реувена Рівліна.

Читайте також: Парламент Ізраїлю відправив Нетаньягу у відставку

Нагадаємо, Біньямін Нетаньягу обіймав посаду прем'єр-міністра Ізраїлю з 1996-го до 1999 року та з 2009-го – до сьогоднішнього дня.