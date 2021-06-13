Парламент Ізраїлю відправив Нетаньягу у відставку

В Ізраїлі завершився 12-річний період прем’єрства Біньяміна Нетаньягу – парламент країни відправив його у відставку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Times of Israel.

Новим главою уряду Ізраїлю парламент призначив правого політика Нафталі Беннета.

Як зазначається, за так званий "уряд змін" проголосували 60 зі 120 депутатів Кнесету, проти - 59.

Видання уточнює, що для цього достатньо підтримки не 61 депутата, а простої більшості.

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Нагадаємо, Біньямін Нетаньягу обіймав посаду прем'єр-міністра Ізраїлю з 1996-го до 1999 року та з 2009-го – до сьогоднішнього дня.

Фото: Yonatan Sindel/Flash90