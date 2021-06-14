Президенти країн Балтії випустили звернення з нагоди 80-річчя радянської депортації

Президенти Латвії Егілс Левітс, Литви Гітанас Науседа й Естонії Керсті Кальюлайд у спільному комюніке до 80-річчя радянської депортації заявили про тяжкі наслідки окупації й нинішні погрози з боку РФ.

Як передає кореспондент Укрінформу, текст звернення розміщений на сайті президента Латвіі, а відеозвернення глав держав - на порталі LSM.

«У цей день 80 років тому радянські війська, що окупували Естонію, Латвію і Литву, здійснили масову депортацію. Десятки тисяч людей, включаючи людей похилого віку і дітей, були змушені покинути свої будинки і провести довгий шлях до Сибіру у вагонах для перевезення худоби. Багато хто загинув. Деякі повернулися зі зламаними долями. Далі були нові депортації», - йдеться в комюніке.

Президенти нагадують, що це злочинне діяння стало можливим, тому що «два порочних режими - нацистська Німеччина і радянський комуністичний режим - уклали секретний договір про розподіл Європи».

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«Наслідки радянської окупації відчуваються і сьогодні, через 30 років після відновлення незалежності. Ось чому Естонія, Латвія і Литва цінують свою незалежність, свободу і демократію. Ось чому ми є прихильними членами Європейського Союзу і НАТО. Ось чому ми дорожимо нашими трансатлантичними зв'язками. Ось чому нас турбує глобальне поширення дезінформації та неправдивих наративів про історію Європи, порушення Росією кордонів України і Грузії», - йдеться у зверненні президентів країн Балтії.

Пік масових арештів і висилки з Балтійських країн до Сибіру припав на 14 червня 1941 року. В цей же час проводилися масові депортації із західних областей Украни, Білорусі, а також Молдови.

23 серпня 1939 року Німеччина і Радянський Союз підписали договір про ненапад - так званий пакт Молотова-Ріббентропа, а також секретні протоколи до нього. Відповідно до них сторони розділили між собою країни Балтії і Польщу на сфери впливу. Незабаром після підписання пакту почалася Друга світова війна.

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