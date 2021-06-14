Авто в'їхало в натовп протестувальників у Міннеаполісі

У ніч на понеділок в американському місті Міннеаполіс від наїзду авто на протестувальників померла одна людина, ще троє зазнали поранень.

Як передає Укрінформ, про це повідомила поліція міста у Твіттері.

«О 23:39 транспортний засіб в’їхав у протестувальників на перехресті вулиць Lake Street та Girard. Підозрюваного заарештували та взяли під варту. Трьох людей відвезли до лікарні – один із них у дуже критичному стані», - йдеться в повідомленні.

Згодом правоохоронці оновили інформацію, що одна із постраждалих – жінка – померла внаслідок травм, отриманих від наїзду.

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Наразі поліція встановлює мотиви злочину. Підозрюваний проходить медичне обстеження.

Протести відбувалися у зв'язку з нещодавньою стріляниною поліцейських по афроамериканцю Вінстону Сміту, який був убитий під час затримання.

Як повідомлялося, днем раніше в Техасі сталася стрілянина, внаслідок якої зазнали поранень щонайменше 13 осіб, одна людина загинула.

Фото: Minneapolis Police Department | Facebook