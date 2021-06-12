У Техасі поранили 13 осіб - шукають стрілка

В американському місті Остін (штат Техас) сталася стрілянина, внаслідок якої зазнали поранень щонайменше 13 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Стрілянина сталася вночі на вулиці, де розташовано багато барів та ресторанів. Її причина з'ясовується.

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За словами очільника поліції Джозефа Чакона, двоє потерпілих перебувають у тяжкому стані.

У зв'язку зі стріляниною наразі жодну особу не затримали.

Як повідомлялося, в американському штаті Джорджія внаслідок стрілянини одна людина загинула, ще восьмеро, зокрема двоє дітей, були поранені.