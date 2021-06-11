У США чоловік у супермаркеті застрелив жінку з онуком і вчинив самогубство

В одному із супермаркетів американського штату Флорида чоловік застрелив бабусю та її однорічного онука, після чого покінчив життя самогубством.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Стрілянина сталася в четвер у першій половині дня в гастрономічному відділі супермаркету Publix, розташованому в торговому центрі, де також є невеликі магазини та ресторани.

Спочатку місцева влада заявляла, що стрілок і жертви могли знати один одного. Пізніше в офісі шерифа заявили, що між підозрюваним та потерпілими немає ніяких відомих зв'язків, проте розслідування триває.

Стрілка ідентифікували як 55-річного Тімоті Дж. Волла з Ройал-Палм-Біч. Імена загиблих бабусі та онука не розголошуються.