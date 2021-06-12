У США сталася стрілянина, є загиблий і поранені

В американському штаті Джорджія внаслідок стрілянини одна людина загинула, ще восьмеро інших, зокрема двоє дітей, були поранені.

Інцидент стався ввечері 11 червня у житловому комплексі в місті Саванна, передає Укрінформ з посиланням на NBC News.

Прессекретар поліції Саванни Б'янка Джонсон поінформувала, що 2-річного хлопчика поранено у стопу, також зазнав ушкодження 13-річний підліток. За її словами, ці травми не становлять небезпеки для життя дітей. В інших жертв поранення є серйозними або критичними.

Відомо, що загинула доросла людина.

Інші деталі інциденту наразі не повідомляються.