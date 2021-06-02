На вечірці в Огайо сталася стрілянина, шестеро поранених

Унаслідок стрілянини на вечірці в американському штаті Огайо поранення отримали щонайменше шестеро людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

За словами поліцейських міста Спрінгфілд, вони отримали повідомлення про постріли у середу близько другої ночі за місцевим часом.

Після прибуття на місце інциденту виявили декілька поранених людей. Усіх постраждалих було госпіталізовано.

Сама ж стрілянина сталася у комерційному приміщенні, яке використовувалось для вечірки.

На цей час немає інформації про підозрюваного.

З початку цього року у США вже зафіксували понад 240 масових стрілянин. Неурядова американська організація Gun Violence Archive визначає масову стрілянину інцидентом, у якому постраждали щонайменше чотири людини.

Як повідомляв Укрінформ, 31 травня дві особи загинули та 20 дістали поранення внаслідок стрілянини біля нічного клубу в американському місті Маямі (штат Флорида).