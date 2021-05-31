У Маямі знову стрілянина: двоє загиблих, два десятки поранених
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.
Як розповів керівник департаменту поліції округу Маямі-Дейд Альфредо Рамірес уночі білий Nissan під'їхав до банкетного залу El Mula, з нього вискочили три особи з автоматами й пістолетами та почали хаотичну стрілянину по натовпу.
«У результаті від 20 до 25 осіб отримали вогнепальні поранення, двоє померли на місці», - повідомив Рамірес. За його словами, двоє поранених перебувають у критичному стані.
Як додали в поліції, банкетний зал і більярдний клуб, де сталася стрілянина, були орендовані для проведення концерту.
Правоохоронці розшукують сріблястий Nissan, який може мати відношення до цієї стрілянини.
Тим часом телеведучий і генеральний директор компанії Camping World Маркус Лемоніс запропонував нагороду в 100 тисяч доларів за інформацію, яка сприятиме арешту нападників.
Невдовзі Рамірес повідомив у Твіттері, що місцеве відділення федерального Бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин додало ще 25 тисяч доларів до цієї винагороди.
Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю внаслідок стрілянини в Маямі в районі Вінвуд загинула щонайменше одна особа й шестеро дістали поранення.
Фото: Joe Raedle / Getty Images