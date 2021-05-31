У Маямі знову стрілянина: двоє загиблих, два десятки поранених

Щонайменше дві особи загинули та 20 дістали поранення внаслідок стрілянини біля нічного клубу в американському місті Маямі (штат Флорида).

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.

Як розповів керівник департаменту поліції округу Маямі-Дейд Альфредо Рамірес уночі білий Nissan під'їхав до банкетного залу El Mula, з нього вискочили три особи з автоматами й пістолетами та почали хаотичну стрілянину по натовпу.

«У результаті від 20 до 25 осіб отримали вогнепальні поранення, двоє померли на місці», - повідомив Рамірес. За його словами, двоє поранених перебувають у критичному стані.

Як додали в поліції, банкетний зал і більярдний клуб, де сталася стрілянина, були орендовані для проведення концерту.

Правоохоронці розшукують сріблястий Nissan, який може мати відношення до цієї стрілянини.

Тим часом телеведучий і генеральний директор компанії Camping World Маркус Лемоніс запропонував нагороду в 100 тисяч доларів за інформацію, яка сприятиме арешту нападників.

Невдовзі Рамірес повідомив у Твіттері, що місцеве відділення федерального Бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин додало ще 25 тисяч доларів до цієї винагороди.

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю внаслідок стрілянини в Маямі в районі Вінвуд загинула щонайменше одна особа й шестеро дістали поранення.

Фото: Joe Raedle / Getty Images