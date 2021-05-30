У Маямі сталася стрілянина: одна людина загинула, п’ятеро поранені

У Маямі сталася стрілянина: одна людина загинула, п’ятеро поранені

Укрінформ
Одна людина загинула, шестеро отримали поранення унаслідок стрілянини в місті Маямі, що у штаті Флорида США.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.

Поліціанти, які прибули на виклик через стрілянину у Вінвуді, незадовго до півночі у п'ятницю, виявили на місці події кілька осіб з вогнепальними пораненнями.

Як зазначається, одна поранена людина згодом померла у шпиталі. Деякі постраждалі внаслідок стрілянини дісталися лікарні самостійно.

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За даними місцевої поліції, правоохоронці розшукують автівку срібного кольору Nissan Maxima, яка, можливо, була на місці стрілянині.

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