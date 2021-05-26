Стрілянина у Каліфорнії: підтвердили вісім смертей, на місці працюють сапери

Стрілянина у Каліфорнії: підтвердили вісім смертей, на місці працюють сапери

Укрінформ
Щонайменше восьмеро людей загинули внаслідок стрілянини, що сталася в середу на залізничній станції американського міста Сан-Хосе у штаті Каліфорнія.

Про це повідомив на брифінгу речник офісу місцевого шерифа Рассел Девіс, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я можу підтвердити, що зараз установлена смерть восьми осіб», - сказав він.

За словами Девіса, розслідування триває, мотиви нападу встановлюються. Однак уже відомо, що підозрюваний був працівником залізниці, де стався інцидент.

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«Ми отримали інформацію про те, що всередині будівлі знаходяться вибухові пристрої», - додав представник правоохоронних органів, уточнивши, що на місці стрілянини працюють сапери.

Тим часом у Білому домі підтвердили, що уважно стежать за розвитком ситуації в Сан-Хосе.

«Ми продовжимо підтримувати тісний контакт (з місцевою владою – ред.) та пропонувати їм будь-яку допомогу, якої вони потребують», - заявила заступниця речника Білого дому Карін Жан-П’єр.

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Як повідомляв Укрінформ, на залізничній станції в Сан-Хосе сталася стрілянина. Спочатку повідомлялося про велику кількість загиблих та поранених. Правоохоронці оточили місце інциденту, проводиться розслідування.

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