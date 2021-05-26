Стрілянина у Каліфорнії: підтвердили вісім смертей, на місці працюють сапери

Щонайменше восьмеро людей загинули внаслідок стрілянини, що сталася в середу на залізничній станції американського міста Сан-Хосе у штаті Каліфорнія.

Про це повідомив на брифінгу речник офісу місцевого шерифа Рассел Девіс, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я можу підтвердити, що зараз установлена смерть восьми осіб», - сказав він.

За словами Девіса, розслідування триває, мотиви нападу встановлюються. Однак уже відомо, що підозрюваний був працівником залізниці, де стався інцидент.

«Ми отримали інформацію про те, що всередині будівлі знаходяться вибухові пристрої», - додав представник правоохоронних органів, уточнивши, що на місці стрілянини працюють сапери.

Тим часом у Білому домі підтвердили, що уважно стежать за розвитком ситуації в Сан-Хосе.

«Ми продовжимо підтримувати тісний контакт (з місцевою владою – ред.) та пропонувати їм будь-яку допомогу, якої вони потребують», - заявила заступниця речника Білого дому Карін Жан-П’єр.

Як повідомляв Укрінформ, на залізничній станції в Сан-Хосе сталася стрілянина. Спочатку повідомлялося про велику кількість загиблих та поранених. Правоохоронці оточили місце інциденту, проводиться розслідування.