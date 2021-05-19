У США обстріляли автобус для вечірок - є загиблі й поранені
Укрінформ
В Окленді, штат Каліфорнія, невідомі стрільці відкрили вогонь по автобусу для вечірок, в результаті чого загинули дві жінки та ще п’ятеро були поранені.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.
Пасажири святкували 21-й день народження однієї з жінок, коли автобус атакували щонайменше двоє стрільців. Вони почали стріляти по автобусу, потім прослідкували за ним з автостради та продовжили стріляти по ньому на міських вулицях.
«На підставі попереднього розслідування, схоже, ця стрілянина не була випадковою подією», - повідомляє Каліфорнійський дорожній патруль, який проводить розслідування разом із поліцією Окленда.
Фото: abc7news.com