У США обстріляли автобус для вечірок - є загиблі й поранені

В Окленді, штат Каліфорнія, невідомі стрільці відкрили вогонь по автобусу для вечірок, в результаті чого загинули дві жінки та ще п’ятеро були поранені.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Пасажири святкували 21-й день народження однієї з жінок, коли автобус атакували щонайменше двоє стрільців. Вони почали стріляти по автобусу, потім прослідкували за ним з автостради та продовжили стріляти по ньому на міських вулицях.

«На підставі попереднього розслідування, схоже, ця стрілянина не була випадковою подією», - повідомляє Каліфорнійський дорожній патруль, який проводить розслідування разом із поліцією Окленда.

Фото: abc7news.com