Поліції Міннеаполіса заборонять застосовувати задушливі прийоми

Влада американського міста Міннеаполіс (штат Міннесота), де загинув афроамериканець Джордж Флойд, вирішила заборонити поліцейським використовувати задушливі прийоми під час затримання правопорушників.

Про це повідомляє AP.

"Влада Міннеаполіса ухвалила заборонити поліцейським використовувати задушливі прийоми. Від них також вимагається зупиняти колег, які застосовують неналежні силові прийоми. Ці заходи мають стати першим конкретним кроком реформування міської поліції після смерті Джорджа Флойда", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, нові правила розроблено в рамках угоди між адміністрацією Міннеаполіса та міським департаментом захисту прав людини. Після схвалення судом їх виконання стане обов'язковим.

Агентство також інформує, що губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом доручив прибрати з програми навчання поліцейських задушливі прийоми захоплення.

«Ми навчаємо прийомів, які наражають на небезпеку життя людини. Цьому більше немає місця у практиці поліції у XXI столітті», - зазначив губернатор.

Як повідомляв Укрінформ, у США тривають масові протести, спричинені смертю 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Його 25 травня затримали у Міннеаполісі при спробі розплатитися у крамниці банкнотою, яку продавці вважали фальшивою.

Один з поліцейських притиснув чоловіка до асфальту, надавивши коліном на горло – так, що той не міг дихати. Невдовзі Флойд помер у лікарні.