Протести у США: у відставку подали півсотні поліцейських міста Баффало

57 співробітників поліцейського загону швидкого реагування в американському місті Баффало, штат Нью-Йорк, залишили підрозділ після відсторонення двох їхніх колег, підозрюваних у побитті демонстранта.

Про це повідомляє BBC.

"Весь колектив спеціального підрозділу поліції у США відмовився працювати після того, як двох офіцерів, звинувачених у жорстокості, відправили у неоплачувану відпустку", - повідомляють місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що всі 57 офіцерів зі складу загону спеціального призначення у Баффало подали у відставку, протестуючи проти відсторонення двох своїх колег.

На відео, яке 4 червня розійшлося соцмережами, офіцери в місті Буффало, штат Нью-Йорк, притискають до землі людину похилого віку.

Під час затримання 75-річний чоловік отримав важкі травми та був доставлений до лікарні.

Джон Еванс, голова місцевої профспілки поліцейських, сказав: "Наша позиція полягає в тому, що ці офіцери всього лише виконували наказ заступника комісара поліції Джозефа Грамаглії - очистити площу".

Як повідомляв Укрінформ, раніше у США пройшли численні протести проти, спричинені смертю 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Його 25 травня затримали у Міннеаполісі при спробі розплатитися у крамниці банкнотою, яку продавці вважали фальшивою. Один з поліцейських притиснув його до асфальту, надавивши коліном на горло. Флойд заявляв, що не може дихати, після чого йому викликали швидку допомогу. Пізніше чоловік помер у лікарні. Вуличні протести з погромами та актами вандалізму тривають досі.

Фото: BBC