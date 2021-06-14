Китай засудив комюніке країн G7 через згадки про Сіньцзян, Гонконг і Тайвань

Китай засудив спільну підсумкову заяву лідерів країн "Великої сімки", в якій вони закликали Пекін припинити порушення прав людини у мусульманському регіоні Сіньцзяні та наголосили на автономії Гонконгу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

Посольство Китаю в Лондоні заявило, що категорично незадоволено і виступає рішуче проти згадок Сіньцзяна, Гонконга і Тайваня. У китайському дипвідомстві заявили про "зловмисні наміри деяких країн, таких як Сполучені Штати".

У посольстві КНР зазначили, що міжнародна спільнота потребує єдності та співпраці всіх країн, а не політики, що "сіє розбрат".

"Не можна втручатися у внутрішні справи Китаю, не можна чинити наклеп на репутацію Китаю і не можна порушувати інтереси Китаю... Ми будемо рішуче захищати наш національний суверенітет, безпеку та інтереси розвитку і рішуче боротися з усіма видами несправедливості та посягань, нав'язуваних Китаю", - йдеться у заяві.

Посольство КНР наголосило, що "Велика сімка" повинна зробити більше, щоб сприяти міжнародному співробітництву, а не штучно створювати конфронтацію і розбіжності.

Як повідомляв Укрінформ, лідери країн «Великої сімки» провели саміт під головуванням Великої Британії 11-13 червня 2021 року. Серед головних тем зустрічі – протидія пандемії COVID-19, підтримка міжнародного правопорядку та стабільності, боротьба з кліматичними змінами, реагування на найважливіші виклики у сфері міжнародної безпеки, зміцнення трансатлантичного партнерства.

Крім того, лідери Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії , Японії та США заявили, що країни продовжать «консультації щодо колективних підходів до протидії недобросовісній неринковій політиці та практиці, які підривають справедливе та прозоре функціонування світової економіки».

У спільному комюніке наголошується, що країни G7 закликають "Китай поважати права людини і основні свободи, особливо щодо Сіньцзяна і тих прав, свобод і високого ступеня автономії Гонконгу, які закріплені у Спільній китайсько-британської декларації".