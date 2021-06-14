Начальник Генштабу ЗС Франції йде у відставку

У Франції буде призначено нового начальника Генерального штабу Збройних сил.

Про це йдеться у заяві від 13 червня Міністерства збройних сил країни, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Міністр збройних сил (Флоранс Парлі – ред.) вітає діяльність генерала армії Франсуа Лекуантра, начальника Генерального штабу Збройних сил, який залишає дійсну військову службу після 14 липня 2021 року», - заявили у військовому відомстві Франції.

У Міністерстві також високо оцінили внесок генерала армії Лекуантра у розвиток та зміцнення європейської оборони та досягнення бойової й оперативної сумісності збройних сил Франції і США.

Новим начальником Генштабу ЗС Франції буде призначений генерал армії Т’єрі Буркард, який нині обіймає пост начальника Головного штабу Сухопутних військ.