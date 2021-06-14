Сутички в Південному Судані: 13 загиблих

Щонайменше 13 осіб загинули, ще 16 дістали поранення внаслідок сутичок між двома громадами у Південному Судані.

Про це повідомляє Сіньхуа, передає Укрінформ.

"Сутички почалися напередодні вранці, внаслідок чого 13 осіб загинули, ще 16 отримали поранення. Після розгортання сил безпеки ситуація стабілізувалася", - заявив представник поліції штату Елайджа Мабор Макуах

За його словами, конфлікт між двома громадами в Озерному штаті триває протягом десяти років. Насильство часто проявляється викраденням худоби та кровною помстою.

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Як додає агентство, цей регіон переповнений зброєю в руках цивільного населення. Кілька спроб влади роззброїти громадян призвели до жертв як серед місцевих жителів, так і серед військових.

Фото: BBC