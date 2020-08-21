Повстанці вбили шістьох охоронців віцепрезидента Південного Судану

Шестеро охоронців віцепрезидента Південного Судану Джеймса Вані Ігга були вбиті із засідки на дорозі.

Про це із посиланням на Сіньхуа повідомляє Укрінформ.

“Калісто Ладо, прессекретар офісу віцепрезидента з економіки в уряді єдності сказав, що сили Національного фронту порятунку (НФП) влаштували засідку та вбили охоронців на околиці столиці країни, міста Джуба”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що напад трапився, коли конвой рухався із резиденції віцепрезидента до найближчого населеного пункту.

“По дорозі на транспорт із засідки напали бійці НФП, унаслідок чого шестеро військових загинули, двоє інших отримали поранення, ще одного було викрадено”, - стверджує Сіньхуа.

Водночас сам віцепрезидент не постраждав, оскільки не перебував у цьому конвої.

Ладо додав, що згодом члени того самого угрупування вбили й одного цивільного, який рухався між двома селищами.

Нагадаємо: Національний фронт визволення — це повстанське угрупування, що протистоїть уряду у регіонах Західна та Центральна Екваторія. Керівництво повстанців відмовилося підписати мирну угоду, що мала покласти край шестирічному конфлікту, оскільки виступає за федеральну систему управління.