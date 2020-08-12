У Південному Судані операція зі збору зброї переросла в бій: майже 120 загиблих

На півночі Південного Судану сталися збройні сутички між армією і місцевими жителями, внаслідок чого загинули щонайменше 118 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на джерела в місцевій адміністрації.

Трагедія сталася ще 9 серпня, коли військові проводили в штаті Вараб операцію зі збору в населення вогнепальної зброї. За її незаконне зберігання був затриманий молодий чоловік.

При цьому, як зазначається, зав'язалася суперечка, яка переросла в перестрілку. В результаті сутичок загинули 34 солдати і 84 місцеві мешканці, є поранені.

Своєю чергою, додає Сіньхуа, офіційний представник армії Південного Судану заявив, що в перестрілці загинули 55 солдатів. Однак він нічого не повідомив про жертви серед цивільного населення.