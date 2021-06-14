Байден привітав нового прем’єра Ізраїлю з призначенням

Президент США Джо Байден телефоном привітав Нафталі Беннета з призначенням на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю.

Про це повідомляє Голос Америки, передає Укрінформ.

Як зазначається, у телефонній розмові Байден заявив про непохитну підтримку безпеки Ізраїлю.

«Президент висловив свій твердий намір поглибити співпрацю між країнами у багатьох викликах та можливостях, які постали перед регіоном. Лідери погодилися, що проводитимуть консультації по всіх питаннях, які стосуються регіональної безпеки, що включає питання Ірану», - поінформували в Білому домі.

Байден також сказав, що його адміністрація має намір тісно співпрацювати з урядом Ізраїлю «у зусиллях, спрямованих на встановлення миру, безпеки та добробуту ізраїльтян та палестинців».

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 13 червня, парламент Ізраїлю відправив у відставку очільника уряду Біньяміна Нетаньягу.

Новим прем’єр-міністром Ізраїлю Кнесет призначив Нафталі Беннета. За так званий «уряд змін» проголосували 60 зі 120 депутатів, проти - 59.

Фото: The White House