На Філіппінах силовики знищили чотирьох терористів
Укрінформ
На півдні Філіппін співробітники сил безпеки ліквідували чотирьох терористів, причетних до викрадень і вбивств іноземців.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.
За інформацією філіппінських військових, група солдатів і поліцейських атакувала місце, де перебували підозрювані, в місті Холо - адміністративному центрі провінції Сулу на півдні країни
В результаті були знищені четверо терористів. Під час операції вилучено кілька одиниць зброї та компоненти для саморобних вибухових пристроїв.
Як зазначають військові джерела, терористи з угруповання "Абу Саяф" імовірно були причетні до серії викрадень і вбивств іноземців та місцевих мешканців.