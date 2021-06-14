На Філіппінах силовики знищили чотирьох терористів

На півдні Філіппін співробітники сил безпеки ліквідували чотирьох терористів, причетних до викрадень і вбивств іноземців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

За інформацією філіппінських військових, група солдатів і поліцейських атакувала місце, де перебували підозрювані, в місті Холо - адміністративному центрі провінції Сулу на півдні країни

В результаті були знищені четверо терористів. Під час операції вилучено кілька одиниць зброї та компоненти для саморобних вибухових пристроїв.

Як зазначають військові джерела, терористи з угруповання "Абу Саяф" імовірно були причетні до серії викрадень і вбивств іноземців та місцевих мешканців.