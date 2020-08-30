На Філіппінах мотоциклісти обстріляли перехожих - вісім загиблих

Унаслідок стрілянини на півдні Філіппін вісім осіб загинули, ще одна дістала поранення. Поліція не виключає версію вбивства з помсти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.

За попередніми даними розслідування, проведеного поліцією Філіппін, у місті Кабакан південної провінції Котабато група невстановлених озброєних осіб на мотоциклах раптово відкрила вогонь по перехожих на вулиці.

Очевидці повідомляють, що серед перехожих був чоловік, який спробував вистрілити в відповідь, однак його відразу ж убили.

Як зазначили в поліції, всі загиблі та поранений - чоловіки. Згідно з попередньою оцінкою, цей напад міг бути вбивством з помсти. Інших деталей слідство поки не розкриває.