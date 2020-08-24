Вибухи на Філіппінах: уже 14 загиблих і 75 поранених

Кількість загиблих на Філіппінах в результаті подвійного вибуху зросла до 14 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Rappler.

Серед 75 поранених - 27 співробітників сил безпеки та 48 цивільних. Загалом загинуло 8 силовиків та 6 цивільних.

За даними військових, перший вибух стався унаслідок підриву мотоцикла з вибухівками біля торговельного центру у місті Джоло, провінція Сулу. Другий вибух стався вже за годину біля Банку розвитку Філіппін в результаті підриву терористки-смертниці, яка мала зв'язки з бойовиками «Ісламської держави».

Зазначається, що обидва вибухи сталися в центрі міста у понеділок, коли зазвичай на вулицях багато людей через роботу ринку.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за дві атаки.

Як повідомляв Укрінформ, на Філіппінах у провінції Сулу в результаті подвійного вибуху мінімум 9 людей загинули і 17 отримали поранення.

Фото: Philippine Army / Handout via Xinhua