На Філіппінах прогриміли два вибухи, є жертви

На Філіппінах у провінції Сулу в результаті подвійного вибуху мінімум 9 людей загинули і 17 отримали поранення.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на IANS.

Згідно з попереднім звітом військових перший вибух стався близько 12 години дня за місцевим часом перед продуктовим магазином на жвавій вулиці в Холо.

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Як повідомляє SocialNews, приблизно через годину після першого вибуху пролунав другий - у церкві приблизно в 70 метрах від місця першого вибуху.

Фото: www.socialnews.xyz