На Філіппінах прогриміли два вибухи, є жертви
Укрінформ
На Філіппінах у провінції Сулу в результаті подвійного вибуху мінімум 9 людей загинули і 17 отримали поранення.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на IANS.
Згідно з попереднім звітом військових перший вибух стався близько 12 години дня за місцевим часом перед продуктовим магазином на жвавій вулиці в Холо.
Як повідомляє SocialNews, приблизно через годину після першого вибуху пролунав другий - у церкві приблизно в 70 метрах від місця першого вибуху.
Фото: www.socialnews.xyz