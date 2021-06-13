У Британії завершився саміт G7 – підсумки зустрічі

Лідери країн «Великої сімки», що провели триденну зустріч у курортному комплексі Карбіс-Бей, що у британському Корнуоллі, ухвалили спільне комюніке за підсумками зустрічі, в якому виклали спільні підходи до глобальних дій.

Як повідомляє Укрінформ, текст документа у неділю оприлюднений на сайті Європейської Ради.

«Ми пам’ятаємо всіх, хто став жертвою пандемії та віддаємо шану тим, хто зараз намагається подолати її. На основі їх прикладу співпраці та рішучості, ми є об’єднаними навколо принципів, що від початку зібрали нас разом, за якими спільні переконання та спільна відповідальність є основою лідерства та заможності. Виходячи з цього, з наших спільних ідеалів, таких як відкрите суспільство та демократія, а також керуючись нашими зобов’язаннями у сфері мультикультуралізму, ми погодили спільний порядок денний G7 для глобальних дій», - йдеться у документі.

Першою метою у цьому переліку глобальних цілей «Великої сімки» позначене завершення пандемії та підготовка до подібних ситуацій у майбутньому, за рахунок консолідації міжнародних зусиль. Негайною ціллю при цьому визначена вакцинація якомога більшої кількості людей в усьому світі та у якомога коротші терміни.

«Загальне зобов’язання G7 з початку пандемії надати усього більше як 2 мільярди доз вакцини, включаючи зобов’язання з часів попередньої зустрічі у лютому 2021 і ті, що ми зробили тут, у Карбіс-Бей, - надати один мільярд доз протягом наступного року. В той же час, ми створимо необхідні рамки для посилення нашої колективної оборони проти загроз глобальному здоров’ю», - йдеться у підсумковому документі.

Серед таких дій «колективної оборони» називається нарощування та координація глобальних спроможностей для виробництва вакцини на всіх континентах, покращення глобальної системи раннього оповіщення про такі загрози, підтримка науки для скорочення циклу розробки безпечних та ефективних вакцин, засобів лікування та тестування з 300 до 100 днів.

Ще одна мета – відновити економіки, впроваджуючи план обсягом у 12 трильйонів доларів США, що були виділені протягом пандемії.

«Ми будемо продовжувати підтримувати наші економіки так довго, як це необхідно, зміщуючи центр уваги з відповіді на кризи на забезпечення зростання у майбутньому, на плани зі створення нових робочих місць, інвестицій в інфраструктуру, сприяння інноваціям, підтримки людей та створення необхідного правового поля, щоб жодне місце або персона, незалежно від віку, етнічної приналежності або статі, не виявилися покинутими», - наголосили лідери «Великої сімки».

Вони погодилися реформувати систему глобальної торгівлі та створити для неї справедливі умови, що має підвищити стійкість глобальної економіки, сприяти глобальному технологічному та соціальному розвитку.

Окремий розділ документу присвячений боротьбі з кліматичними змінами. Лідери G7 погодилися сприяти майбутньому всієї планети шляхом «зеленої революції», яка має створити нові робочі місця, скоротити шкідливі викиди у довкілля та утримати глобальне потепління в рамках не більше як 1,5 градуса Цельсія.

«Ми зобов’язалися досягти нульового рівня викидів не пізніше 2050 року, зменшити на половину наші спільні викиди до 2030 року, збільшити та покращити кліматичне фінансування до 2025 року; а також зберегти та захистити принаймні 30 відсотків нашого суходолу та океанів до 2030 року. Ми визнаємо наш обов’язок зберегти планету для майбутніх поколінь», - йдеться у документі.

Обсяг допомоги країнам, що розвиваються, у досягненні цілей зеленої трансформації економіки та інфраструктури планують довести до 100 мільярдів доларів.

Важливе місце у підсумковому комюніке G7 посіли спільні цінності та захист демократії. Планується залучити на 40 мільйонів більше дівчат до освіти та принаймні 2,75 мільярда доларів спрямувати для глобального партнерства у сфері освіти.

Як повідомляв Укрінформ, лідери країн «Великої сімки» провели саміт під головуванням Великої Британії 11-13 червня 2021 року. Серед головних тем зустрічі – протидія пандемії COVID-19, підтримка міжнародного правопорядку та стабільності, боротьба з кліматичними змінами, реагування на найважливіші виклики у сфері міжнародної безпеки, зміцнення трансатлантичного партнерства.