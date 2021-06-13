За смерть ультрамарафонців у Китаї покарали майже три десятки чиновників

У Китаї 27 чиновників притягнули до відповідальності через масову загибель учасників ультрамарафону в місті Баїнь.

Про це повідомляє Китайський інформаційний центр, передає Укрінформ.

Організаторів змагання обвинуватили в ігноруванні попередження про екстремальні погодні умови напередодні заходу. Як зазначається, попри несприятливі прогнози, вони лише рекомендували учасникам брати із собою теплі речі, не встановлюючи це обов'язковою умовою.

"План дій на випадок надзвичайних ситуацій та заходи гарантування безпеки не були сформульовані відповідно до встановлених стандартів, а рятувальні служби не підготувалися належним чином", - йдеться у повідомленні.

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Таким чином, вказує джерело, 27 осіб, включаючи кількох муніципальних посадовців, зазнали дисциплінарних покарань або стали суб'єктами кримінальних проваджень.

Як повідомлялося, під час 100-кілометрового марафону в місті Баїнь провінції Ганьсу через екстремальні погодні умови загинув 21 спортсмен.