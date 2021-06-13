Віцепрезидент США відвідала гей-парад у Вашингтоні

Віцепрезидент Камала Гарріс та її чоловік Дуглас Емгофф узяли участь у прайд-параді, що відбувся в суботу в центрі столиці США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє WUSA9.

«Ми розуміємо важливість цього руху та ролі лідерів у цьому русі», - цитує Камалу Гарріс телеканал.

Вона також наголосила на необхідності забезпечення прав трансгендерної спільноти, в тому числі передбачити, щоб у школах використовували «бажані для учнів займенники» («він» чи «вона»).

Тим часом Джо Байден у п'яту річницю масового вбивства в нічному клубі Pulse в Орландо (штат Флорида) заявив, що підпише законопроєкт про надання цьому місцю статусу національного меморіалу.

Президент США зазначив, що підтримує зв'язок із сім'ями жертв і тими, хто вижив, та назвав клуб «священним місцем».

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Як повідомлялося, 12 червня 2016 року внаслідок наймасовішої в історії США атаки на ЛГБТ-спільноту загинули 49 осіб і 53 дістали поранення.

Фото: CNN