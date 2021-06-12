Поблизу французького Ліля розбився легкомоторний літак - є загиблі
Укрінформ
У районі французького міста Ліль розбився легкомоторний літак із трьома туристами на борту.
Про це повідомляє пожежно-рятувальна служба міста, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Рятувальники були оперативно мобілізовані після 11.45 через падіння туристичного літака. Рятувальна операція триває», - йдеться в офіційному повідомленні.
Літак впав біля паркувального майданчика місцевого ресторану.
На борту перебували троє осіб. За повідомленнями рятувальників, двоє загинули.
Ніхто із людей, які у момент падіння літака відвідували ресторан, а також серед його персоналу, не постраждали.
Про причини катастрофи наразі не повідомляється.
Фото: @Sergio_teuteur