Поблизу французького Ліля розбився легкомоторний літак - є загиблі

У районі французького міста Ліль розбився легкомоторний літак із трьома туристами на борту.

Про це повідомляє пожежно-рятувальна служба міста, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Рятувальники були оперативно мобілізовані після 11.45 через падіння туристичного літака. Рятувальна операція триває», - йдеться в офіційному повідомленні.

Літак впав біля паркувального майданчика місцевого ресторану.

На борту перебували троє осіб. За повідомленнями рятувальників, двоє загинули.

Ніхто із людей, які у момент падіння літака відвідували ресторан, а також серед його персоналу, не постраждали.

Про причини катастрофи наразі не повідомляється.

Фото: @Sergio_teuteur