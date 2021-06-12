Саудівська Аравія через пандемію не пустить на хадж іноземців

Саудівська Аравія через пандемію коронавірусу цьогоріч обмежила кількість прочан у Мекку 60 тисячами. Мусульмани з інших країн не зможуть узяти участь у хаджі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN Türk.

“Для здійснення хаджу буде прийнято 60 тисяч прочан усередині країни, жодну людину з-за кордону прийнято не буде», - заявили у міністерстві з питань хаджу та умри.

Зазначається, що до паломництва допускатимуть лише громадян віком від 18 до 65 років, які не мають хронічних захворювань і були щеплені проти коронавірусу.

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Як повідомляв Укрінформ, через пандемію Саудівська Аравія вже відкладала офіційне оприлюднення положень щодо організації хаджу, наміченого на другу половину липня - т точні дати має оголосити влада країни.

Щороку Саудівська Аравія розподіляє квоти прочан між країнами світу. У середньому щороку на хадж збирається близько 2-2,5 млн вірян зі 180 держав. Торік через пандемію коронавірусу в хаджі також брали участь лише мешканці Саудівської Аравії.