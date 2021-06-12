Путін розсміявся у відповідь на запитання журналіста, чи вбивця він

Путін розсміявся у відповідь на запитання журналіста, чи вбивця він

Укрінформ
Президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю американському телеканалу грубо відреагував на запитання про те, чи вважає він себе вбивцею.

Як передає Укрінформ, Путін напередодні саміту з президентом США Джо Байденом дав інтерв’ю журналістам телеканалу NBC.

Під час розмови журналіст Кейр Сіммонз нагадав про резонансне інтерв'ю Байдена, який ствердно відповів на запитання журналіста, чи вважає він російського президента вбивцею.

Коли Сіммонз запитав у Путіна, чи вбивця він, той у відповідь розсміявся. "Я звик до нападів з різних сторін, з дуже багатьох приводів, різної якості та гостроти. Мене це не дивує", - сказав російський лідер.

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Журналіст після цього зауважив, що не впевнений, що Путін відповів на запитання. Він перерахував імена російських опозиціонерів, вбитих у РФ, зокрема Сергія Магнітського, Ганну Політковську, Бориса Нємцова.

"Я не хочу здаватися грубим, але це схоже на певний розлад шлунку, тільки словесне нетравлення", - заявив на це Путін.

Як повідомляв Укрінформ, зустріч президентів США та РФ запланована на 16 червня у швейцарській Женеві.

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