Угорщина хоче заборонити «ЛГБТ-контент» для неповнолітніх

Владна партія Угорщини Фідес розробила проєкт закону, що забороняє поширення серед неповнолітніх контенту, який нібито пропагує гомосексуальність і зміну статі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Законопроєкт забороняє поширення літератури, що висвітлює питання ЛГБТ, серед осіб, яким не виповнилося 18 років, - ідеться в тому числі про освітні матеріали.

Цю пропозицію включено до урядового законопроєкту про покарання за педофілію. У ньому передбачається, що підліткам до 18 років заборонено показувати будь-який контент, який заохочує зміну статі чи гомосексуальність.

Правозахисники засудили таку ініціативу, порівнявши її з обмеженнями на діяльність ЛГБТ в Росії. На їхню думку, цей законопроєкт «серйозно обмежить свободу слова і права дітей».

Альянс угорських ЛГБТ-груп Budapest Pride закликав активістів звернутися до президента США Джо Байдена, щоб він порушив це питання перед Орбаном під час свого турне Європою.

Як нагадує BBC, Фідес, а також владна партія Польщі «Право і справедливість» перебувають під офіційним розслідуванням ЄС у зв'язку з імовірними порушеннями стандартів у сфері верховенства закону.

Ані Угорщина, ані Польща не визнають одностатевих шлюбів, і в обох країнах закон обмежує всиновлення одностатевими парами. До того ж конституція Угорщини чітко визначає, що поняття шлюбу стосується тільки союзу чоловіка й жінки.