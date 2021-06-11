У Пакистані в ДТП розбився автобус з прочанами - 20 загиблих

Автобус з мусульманськими прочанами, які поверталися з релігійного фестивалю, розбився на південному заході Пакистану, унаслідок чого щонайменше 20 людей загинули і ще 40 поранені.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Всі загиблі - чоловіки. Десятеро людей серед поранених перебувають у важкому стані, через що медики побоюються, що кількість жертв ДТП може зрости.

Рано вранці в п'ятницю автобус зійшов з дороги в канаву в районі Карх району Хуздар у південно-західній провінції Пакистану Белуджистан.

«Автобус був перевантажений, і пасажири навіть їхали на даху автобуса», - сказав співробітник місцевої служби безпеки.

Дорожньо-транспортні і залізничні пригоди в Пакистані - звичайна справа, часто через поганий стан доріг і колій. Так, у понеділок щонайменше 56 людей загинули під час зіткнення двох поїздів.