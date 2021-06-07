У Пакистані мікроавтобус зірвався у провалля: семеро загиблих

Семеро людей загинули, ще троє травмувалися внаслідок падіння пасажирського мікроавтобуса у провалля на північному заході Пакистану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Представник рятувальної служби Пакистану Ахмед Файзі заявив, що фургон впав у річку Сирена у провінції Хайбер-Пахтунхва. За його словами, вочевидь, фургон рухався з надмірною швидкістю та не встиг загальмувати перед різким поворотом.

Уточнюється, що серед загиблих - четверо чоловіків, двоє жінок та один хлопчик. Унаслідок ДТП травми дістали троє дітей, їх госпіталізували.

Як повідомляв Укрінформ, щонайменше 15 людей загинули, 35 зазнали ушкоджень унаслідок падіння в яр пасажирського автобуса в пакистанській провінції Пенджаб.