ДТП з вантажівкою в Пакистані - четверо загиблих, 25 поранених
Укрінформ
Унаслідок зіткнення пасажирського фургона з вантажівкою на сході Пакистану загинули чотири особи, 25 травмовані.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.
«Чотири людини загинули, ще 25 постраждали внаслідок ДТП в окрузі Музаффаргарх провінції Пенджаб на сході Пакистану», - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, аварія сталася на головній автомагістралі округу, коли пасажирський фургон зіткнувся з вантажівкою, яка їхала у зустрічному напрямку.
Обставини автокатастрофи з'ясовуються. Швидше за все, припускають місцеві ЗМІ, причиною стало перевищення швидкості водієм фургона.