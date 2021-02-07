ДТП з вантажівкою в Пакистані - четверо загиблих, 25 поранених

Унаслідок зіткнення пасажирського фургона з вантажівкою на сході Пакистану загинули чотири особи, 25 травмовані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

«Чотири людини загинули, ще 25 постраждали внаслідок ДТП в окрузі Музаффаргарх провінції Пенджаб на сході Пакистану», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, аварія сталася на головній автомагістралі округу, коли пасажирський фургон зіткнувся з вантажівкою, яка їхала у зустрічному напрямку.

Обставини автокатастрофи з'ясовуються. Швидше за все, припускають місцеві ЗМІ, причиною стало перевищення швидкості водієм фургона.