У Пакистані автобус потрапив під гірський обвал: загинули 16 осіб

На півночі Пакистану загинули 16 осіб: усі вони перебували в автобусі, який потрапив під обвал на гірській дорозі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

«У районі Скарду в регіоні Гілгіт-Балтистан на півночі Пакистану сьогодні рано вранці стався обвал, під який потрапив пасажирський автобус. Усі шістнадцять осіб, які перебували в ньому, загинули», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що автобус прямував з міста Равалпінді провінції Пенджаб у бік Скарду. Всі пасажири - місцеві мешканці, які поверталися додому. Тіла всіх загиблих вже знайдено.

Як повідомляється, зараз ведуться роботи з розчищення дороги та відновлення руху.

Фото: EPA-EFE