У В'єтнамі під зсув ґрунту потрапили 22 військовослужбовців

Унаслідок зсуву ґрунту на військові казарми в центральному В'єтнамі 22 військовослужбовців опинилися під масою землі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Зазначається, що вранці в неділю на військові казарми в гірському районі провінції Куангчі в центральній частині В'єтнаму внаслідок рясних дощів зсунувся ґрунт.

У результаті 22 військовослужбовців зникли безвісти.

Поки що знайдені тіла трьох осіб. Пошуки решти зниклих безвісти тривають.

Як повідомляється, національний координаційний комітет В'єтнаму з боротьби з наслідками стихійних лих заявив, що з 6 жовтня зливи і спричинені ними повені та зсуви в центральній частині В'єтнаму забрали життя понад 60 осіб.

Крім цього, на півночі країни двоє людей стали жертвами тайфуну "Нангка".

Фото: @ClimateChaosBot