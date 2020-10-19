У В'єтнамі під зсув ґрунту потрапили 22 військовослужбовців
Укрінформ
Унаслідок зсуву ґрунту на військові казарми в центральному В'єтнамі 22 військовослужбовців опинилися під масою землі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.
Зазначається, що вранці в неділю на військові казарми в гірському районі провінції Куангчі в центральній частині В'єтнаму внаслідок рясних дощів зсунувся ґрунт.
У результаті 22 військовослужбовців зникли безвісти.
Поки що знайдені тіла трьох осіб. Пошуки решти зниклих безвісти тривають.
Як повідомляється, національний координаційний комітет В'єтнаму з боротьби з наслідками стихійних лих заявив, що з 6 жовтня зливи і спричинені ними повені та зсуви в центральній частині В'єтнаму забрали життя понад 60 осіб.
Крім цього, на півночі країни двоє людей стали жертвами тайфуну "Нангка".
Фото: @ClimateChaosBot