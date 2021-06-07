У Пакистані зіткнулися потяги, 30 загиблих

На півдні Пакистану вранці в понеділок зіткнулиися два експреси, в результаті чого загинули щонайменше 30 осіб.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на AP.

Як зазначається, спочатку з рейок зійшов потяг "Міллат Експрес", після цього в нього врізався потяг "Сер Сайед Експрес".

В уламках "Міллат Експрес" застрягли від 15 до 20 пасажирів. Влада намагалася організувати важку техніку для порятунку. Тим часом рятувальники та сільські жителі допомагали витягнути поранених і загиблих.

Деякі з поранених пасажирів перебували в критичному стані.

За даними представників залізниці, в обох потягах було близько 1100 пасажирів.

Місцеві ЗМІ пишуть, що частина пасажирів їхала потягом "Міллат Експрес", щоб відвідати весільну вечірку, але було неясно, чи були вони серед загиблих чи поранених.

Деталі інциденту з’ясовуються.

Як повідомляв Укрінформ, семеро людей загинули, ще троє травмувалися внаслідок падіння пасажирського мікроавтобуса у провалля на північному заході Пакистану.

Фото з сайту: lethbridgenewsnow.com