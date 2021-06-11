У Штатах арештували вже близько 500 учасників штурму Капітолію

ФБР заарештувало вже пів тисячі людей, причетних до нападу прихильників Дональда Трампа на Капітолій 6 січня та готується провести нові затримання за «серйозними звинуваченнями».

Про це заявив у четвер під час слухань у Юридичному комітеті Палати представників США директор ФБР Крістофер Рей, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми арештували вже близько 500 людей», - зауважив Рей.

У цьому зв’язку він підкреслив, що майже ніхто з них раніше не потрапляв у поле зору ФБР, тож встановити наперед їхню роль у заворушеннях було б дуже складно.

Водночас директор ФБР зазначив, що розслідування подій 6 січня виявилось дуже тривалим та зауважив, що попереду будуть висунуті «більш серйозні» звинувачення.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня цього року натовп прихильників Дональда Трампа увірвався до будівлі Капітолію, де на той момент засідали обидві палати Конгресу США. Законодавці готувалися затвердити офіційні результати президентських виборів президента, на яких переміг Джо Байден. Однак протестувальники після закликів Дональда Трампа «не дати вкрасти вибори» зірвали процес у Конгресі.

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Через кілька годин після заколоту законодавці завершили процедуру затвердження результатів голосувань. Після цих подій був ініційований другий імпічмент Трампа за період його президентства.

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