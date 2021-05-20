Атака на Капітолій: Палата представників схвалила створення слідчої комісії

Палата представників підтримала рішення про створення незалежної комісії для розслідування нападу прихильників Трампа на Конгрес США у січні цього року.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.

За відповідний законопроєкт проголосували 252 конгресменів, проти - 175. Підтримали рішення, всупереч позиції керівництва фракції, 35 республіканців, що продемонструвало їхню незгоду з експрезидентом Дональдом Трампом, який закликав голосувати проти.

Далі документ має надійти для схвалення в Сенат. Тим часом лідер республіканської меншості у верхній палаті Конгресу Мітч Макконнелл заявив, що виступає проти цього законопроєкту.

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Сьогоднішнє голосування знаменує завершення чотиримісячної суперечки між республіканцями та демократами довкола завдань комісії. Демократи вимагали, аби вона зосередилася винятково на подіях, що призвели до штурму Капітолія 6 січня. Своєю чергою керівництво республіканців пропонувало, щоб комісія також розслідувала і торішні протести.

Законопроєкт передбачає створення комісії з 10 осіб, у якій кожна сторона має однакове представництво та право викликати свідків на допит. Комісії має вивчити «факти й обставини нападу 6 січня на Капітолій, а також чинники, які могли спровокувати напад на нашу демократію».

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу Джо Байдена у президентських перегонах. Засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Дональда Трампа, які вдерлися до будівлі. Унаслідок сутичок загинуло п'ятеро осіб.

Після того, як Капітолій удалося визволити від прихильників Трампа, Конгрес затвердив перемогу Байдена на президентських виборах.