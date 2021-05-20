ФБР оприлюднило записи нападів на копів під час штурму Капітолія

Американське ФБР оприлюднило відеозаписи нападів на правоохоронців під час заворушень на Капітолійському пагорбі 6 січня та просить допомогти встановити особи зловмисників.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Hill.

У двох відеороликах, оприлюднених ФБР, зафіксовано, як невідомий чоловік намагається зірвати протигаз з поліцейського, а потім б'є його кийком.

Ще один незнайомець б'є поліцейських, використовуючи рукавички з металевими вставками.

ФБР звернулося до громадськості по допомогу в ідентифікації цих двох підозрюваних. У відомстві зазначають, що на сьогодні заарештовано 425 осіб, які брали участь у заворушеннях 6 січня.

«Американський народ уже відгукнувся на прохання про допомогу два місяці тому, посприявши в ідентифікації 10 нападників, зафіксованих на відео», - сказав помічник керівника офісу ФБР у Вашингтоні Стівен д'Антуоно.

За його словами, американська громадськість продовжує надавати «життєво важливу допомогу ФБР і нашим партнерам у цьому розслідуванні».

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу Джо Байдена у президентських перегонах. Засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Дональда Трампа, які вдерлися до будівлі. Унаслідок сутичок загинуло п'ятеро осіб.

Після того, як Капітолій удалося визволити від прихильників Трампа, Конгрес затвердив перемогу Байдена на президентських виборах.

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