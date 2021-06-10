Європарламент закликає скасувати патенти на вакцини від COVID-19

У Європарламенті закликають виробників вакцин проти COVID-19 тимчасово скасувати патенти, що передбачають право власності на таку продукцію.

Про це йдеться у резолюції законодавчого органу ЄС, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Скасування патентів покращить глобальний доступ до якісних COVID-вакцин», - переконані європарламентарії.

На їхню думку, добровільне передання ліцензій і технологій на препарати дасть змогу значно збільшити на глобальному рівні виробництво вакцин.

У Європарламенті також закликали США і Велику Британію скасувати заборони на експорт вакцин і речовин, з яких вони виробляються.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксували 175 231 926 випадків COVID-19, зокрема 3 778 632 летальні, одужали 158 756 503 особи.