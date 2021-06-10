Обвал будівлі на автобус у Південній Кореї: кількість постраждалих зросла до 25

У Південній Кореї в результаті обвалу будівлі на автобус у місті Кванджу постраждало щонайменше 25 осіб.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.

Зазначається, що п'ятиповерхова будівля обвалилася під час знесення. Її частина впала на автобус, який зупинився на зупинці біля будівельного майданчика.

Унаслідок інциденту загинули 9 осіб та постраждали ще щонайменше 25, з них 8 людей отримали серйозні травми.

Знесенням будівлі займалися 16 робітників, вони не постраждали.

За даними МВС Південної Кореї, у пошуково-рятувальній операції брали участь близько 190 пожежників, поліція і медики.

Обставини інциденту поки з'ясовуються.

Як повідомляв Укрінформ, у середу в Південній Кореї щонайменше 9 людей загинули і 8 отримали поранення при обваленні будівлі в місті Кванджу.

Усі постраждалі та загиблі – пасажири автобусу.