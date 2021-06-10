Президенту Албанії таки оголосили імпічмент

Парламент Албанії проголосував за імпічмент президенту країни Іліру Меті за порушення Конституції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Albania Daily News.

За відповідне рішення проголосували 104 депутати, семеро проголосували проти, а двоє утрималися.

Відтепер Конституційний суд країни має 3 місяці на ухвалення остаточного рішення. Для відсторонення глави держави від посади буде достатньо більшості голосів.

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Euronews зазначає, що голосування у парламенті відбулося після оприлюднення звіту тимчасової слідчої комісії, яка встановила, що глава держави порушив 16 статей Конституції напередодні парламентських виборів 25 квітня. У документі вказано, що Мета не виконав свого обов'язку гарантувати національну єдність, коли підтримав опозицію на нещодавніх виборах у країні.

Нині невідомо, чи буде Мета оскаржувати рішення парламенту, проте раніше називав це розслідування ТСК «незаконним».

Як відомо, Ілір Мета обіймає посаду президента Албанії з 24 липня 2017 року.