В Ізраїлі знайшли куряче яйце, якому тисяча років

Археологи Відомства старожитностей Ізраїлю під час розкопок в місті Явне знайшли куряче яйце, якому 1 000 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Jerusalem Post.

«Унікальна збереженість яйця, очевидно, пов’язана з умовами, в яких воно лежало століттями, а саме у вигрібній ямі. Навіть сьогоднішні яйця рідко так довго зберігаються у коробках супермаркетів. Дивовижно думати, що це 1000-річна знахідка», - заявила археолог Алла Нагорскі.

Фото: Dafna Gazit, Israel Antiquities Authority

Зазначається, що куряче яйце було знайдено у величезному промисловому комплексі, що датується візантійським періодом (4-7 століття н.е.).

Оболонка яйця тріснула, й більша частина вмісту витекла, але того, що збереглося, на думку археологів, вистачить, щоб провести аналізи у майбутньому.

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«Фрагменти яєчної шкаралупи відомі з більш ранніх періодів, наприклад, у місті Давида, а також у Кесарії та Аполлонії, але завдяки тендітній шкаралупі яєць навряд чи вдалося б зберегти цілі курячі яйця. Навіть на глобальному рівні це надзвичайно рідкісна знахідка», - заявив провідний фахівець відомства Лі Перрі Гал.

Як повідомляв Укрінформ, під час розкопок на території залізничного вокзалу Гайдарпаша, що в районі Кадикьой, в Стамбулі, було знайдено понад 10 тисяч монет різного періоду, стародавні будівлі, архітектурні фрагменти, датовані 3-7 століттям до н.е.