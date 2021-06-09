Біля Єрусалима вирує пожежа – готують масштабну евакуацію

Сильна пожежа палає в середу, 9 червня, біля ізраїльського селища Неве-Ілан у районі Єрусалима.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Vesty.co.il.

На боротьбу з вогнем направлені численні бригади пожежної охорони, в повітря підняті чотири літаки з ескадрильї пожежогасіння "Ельад".

Вогонь загрожує трьом населеним пунктам - Неве-Ілан, Маале ха-Хамиша і Абу-Гош.

Як повідомили в Службі пожежної охорони і порятунку, ще один осередок займання знаходиться недалеко від селища Яд ха-Шмона в тому самому районі.

Потужні вітри сприяють швидкому поширенню вогню, пожежникам поки що не вдається його зупинити.

השריפות בהרי ירושלים | תיעוד: הדליקה בהר הרוח@VeredPelman (צילום: רועי חיימוף) pic.twitter.com/mOUcAPVpz1 — כאן חדשות (@kann_news) June 9, 2021

Поліція почала готувати місцевих жителів до евакуації з небезпечного району. Перекрито рух по шосе № 425 в районі пожежі і внутрішні дороги, які зв'язують селища в зоні займання.

У зв'язку з небезпекою для залізничного транспорту припинено рух поїздів по маршруту Тель-Авів - Єрусалим в обох напрямках.

עשרות ציוותי כיבוי והצלה פועלים בשעה זו בשריפה. טרם הושגה שליטה על האש שמתפשטת לעבר היישובים מעלה החמישה ויד השמונה.

כמו כן, לטובת מאמצי הכיבוי מופעלים כ- 10 מטוסי כיבוי ובנוסף יחידת העילית 'להבה' בדרכה למקום.

חפ"ק מפקד המחוז נפתח בכניסה לתחנת הדלק נווה אילן. https://t.co/cmvB8K2aqn pic.twitter.com/9YSRlf90j2 — כבאות והצלה לישראל (@102_IL) June 9, 2021

Поліція також закрила виїзди з шосе № 1 на дорожній розв'язці Хемед в обох напрямках.

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До місця пожежі стягуються додаткові сили - 21 пожежна бригада з сусідніх регіонів виїхала в Неве-Ілан.

Як повідомляв Укрінформ, у турецькій провінції Анталія через небезпеку лісових пожеж ввели заборону на господарську і туристичну діяльність, яка може спровокувати загоряння.

Фото: Yonatan Sindel/Flash90